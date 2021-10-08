Рига, , 17:51 — REGNUM Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) начало уголовный процесс о взяточничестве против двух депутатов национального парламента Сейма, один из которых ранее занимал пост министра экономики страны. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что уголовное дело связано с «политическим торгом» о разделе должностей в самоуправлении Добеле, где на этой неделе сменилось руководство.

По данным LTV, уголовный процесс начат против депутата Сейма, бывшего министра экономики Ральфа Немиро (фракция «Независимые») и некого депутата от Союза «зеленых» и крестьян. Немиро подтвердил Латвийскому телевидению, что против него начат уголовный процесс, но утверждает, что ничего противозаконного не совершал.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии уже провело процессуальные действия в Добельской думе.