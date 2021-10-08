Рига, 8 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) начало уголовный процесс о взяточничестве против двух депутатов национального парламента Сейма, один из которых ранее занимал пост министра экономики страны. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Сообщается, что уголовное дело связано с «политическим торгом» о разделе должностей в самоуправлении Добеле, где на этой неделе сменилось руководство.

По данным LTV, уголовный процесс начат против депутата Сейма, бывшего министра экономики Ральфа Немиро (фракция «Независимые») и некого депутата от Союза «зеленых» и крестьян. Немиро подтвердил Латвийскому телевидению, что против него начат уголовный процесс, но утверждает, что ничего противозаконного не совершал.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии уже провело процессуальные действия в Добельской думе.