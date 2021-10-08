Таллин, , 17:50 — REGNUM Новый президент Эстонии Алар Карис свой первый официальный зарубежный визит совершит в Латвию. Как сообщила канцелярия президента, на четвертый день вступления в должность, 14 октября.

Литва, Латвия, Эстония Lokal_Profil

В ходе рабочего визита Карис встретится с президентом Латвии Эгилом Левитсом в Рижском замке. Стороны обсудят актуальные для Латвии и Эстонии вопросы двухстороннего сотрудничества, регионального развития, а также вопросы, стоящие на повестке Евросоюза и НАТО.

Алар Карис был избран на пост президента Эстонии в августе нынешнего года в ходе безальтернативного голосования в национальном парламенте. За него отдали голос 72 парламентария из 80 присутствовавших в зале заседаний. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Карис ранее занимал пост госконтролера, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета, а до назначения на президентский пост являлся директором Эстонского национального музея.

На президентском посту Алар Карис сменит 11 октября 2021 года Керсти Кальюлайд.