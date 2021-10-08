Таллин, 8 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В пятницу, 8 октября, сборная Эстонии на столичном стадионе «А. Ле Кок Арена» сыграет с Белоруссией в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу. Об этом сообщил портал ERR, отметив, что поединок начнется в 21:45 по местному времени (совпадает с московским).

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Сообщается, что сборная Белоруссии прибыла в Таллин в ослабленном составе. Из-за проблем с коронавирусом и травм на поле не выйдут сразу 9 игроков основного состава, отсутствует и главный тренер Кондратьев. Место игроков заняли запасные, а тренером назначен Олег Радушко.

Есть потери и у сборной Эстонии. Из-за травм команде не помогут Рауно Саппинен, Мартин Миллер и Микаэль Лиландер.

Сборная Эстонии пока занимает последнее место в отборочной группе ЧМ-2022 года поле четырех матчей, группу возглавляет команда Бельгии. Впереди эстонцев также команды Чехии, Уэльса и Белоруссии.

Ранее из-за коронавируса сборная Эстонии сыграла в Минске против белорусов практически вторым составом без главного тренера. Тогда эстонцы уступили 2:4.