Нью-Йорк, США, 8 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась выше $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 8 октября.

Schmucki Нефть

После 17:00 мск стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в ноябре росла более чем на 2% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и временно поднималась выше $80. В последний раз цена нефть данной марки находилась на таком уровне в ноябре 2014 года.

Тем временем декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,56% — до $83,21 за баррель.