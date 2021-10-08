Техас, США, 8 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Клиники Техаса продолжили предоставлять услуги по прекращению беременности через день после того, как федеральный судья заблокировал запрет на аборты в штате, сообщает 8 октября Reuters.

Pixabay.com Угроза аборта

Отмечается, что через день была проведена как минимум одна операция.

Эми Хагстром Миллер, исполнительный директор компании Whole Woman's Health, сообщила журналистам, что с тех пор, как закон вступил в силу 1 сентября, компания, имеющая четыре клиники в Техасе, поставила пациенток в лист ожидания.

«Так что эти люди смогли прийти, и мы предоставили им услуги аборта сегодня», — сказала Хагстром Миллер во время телефонного разговора с журналистами.

Напомним, что окружной судья США Роберт Питман в Остине 6 октября запретил штату Техас приводить закон об абортах в исполнение.

Суд установил, что из-за принятия закона «женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штате Техас с 1 сентября 2021 года вступил в силу «закон о сердцебиении», запрещающий женщинам прерывать беременность после наступления шестинедельного срока (примерно на этом сроке у плода начинает биться сердце). Многие западные артисты выступили против отмены абортов, в том числе актриса Дженнифер Лоуренс и певица Билли Айлиш.