Москва, 8 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Блогер и визажист Гоар Аветисян анонсировала собственное реалити-шоу. О выходе проекта она сообщила 8 октября в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот Instagram Гоар Аветисян

https://www.instagram.com/reel/CUw2kqXFyDo/

Шоу будет называться «Битва визажистов», в котором примут участие 12 человек. «Каждый день участники будут проходить сложнейшие испытания и в итоге останется только один», — объяснила Аветисян, добавив, что победитель получит 1 млн рублей и откроет собственную бьюти-школу.

Добавим, что дата премьеры шоу пока неизвестна. О площадке, на которой выйдет проект, Аветисян также не сказала.

ИА REGNUM напоминает, что Гоар Аветисян стала популярна благодаря социальной сети Instagram — в ней блогер выкладывала ролики, на которых бесплатно делает макияж девушкам, оказавшимся в трудной ситуации. На данный момент аккаунт визажиста насчитывает более 10 млн подписчиков.