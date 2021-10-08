Кострома, 8 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Костромской области с 15 октября по 1 декабря 2021 года возвращают самоизоляцию пенсионеров. Решение об этом принял региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщает администрация области.

Наталья Диева Прогулка пенсионерки на изоляции

Ограничения касаются граждан старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Выходить из дома пенсионерам можно только для неотложных дел: получения медпомощи, похода на работу, посещения ближайшей аптеки или магазина, выгула домашних животных, решения юридических и судебных вопросов. Работающие пенсионеры должны носить с собой паспорт и справку работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта гражданина и служебного удостоверения.

В случае игнорирования запрета пожилых людей могут оштрафовать в рамках статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Однако, по словам главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, на данный момент речь идёт «лишь о разъяснительной работе».

«На данный момент речи о том, что будут применяться жёсткие меры и штрафы в отношении пожилых людей, нет. С гражданами будут проводить разъяснительную работу» , — пояснил ИА REGNUM чиновник.

Напомним, самоизоляция пенсионеров в Костромской области была введена с 23 октября 2020 года и отменена 28 апреля 2021 года. Контролировать выполнение требований будут «специальные межведомственные группы», состоящие из полицейских, росгвардейцев, работников МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления.