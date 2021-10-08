Подгорица, 8 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Ежемесячно в 2020 году в Черногории теряли работу около 1000 человек. По данным Службы занятости Черногории (ZZZCG), с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года почти 25 000 человек потеряли работу в Черногории, а всего за один год более 11 600 человек стали безработными.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

В частности, по данным ZZZCG от 5 октября 2021 года, в Черногории было 53 990 безработных, тогда как в тот же день прошлого года без работы было 42 319 человек. Это означает, что 11 671 человек потеряли работу за 12 месяцев, то есть в среднем почти тысяча человек теряли работу ежемесячно.

Если брать среднесуточное значение, данные показывают, что за один день были уволены 30 граждан Черногории.

Почти 7000 студентов университетов во время эпидемии не смогли найти работу, также отмечается в сообщении службы.