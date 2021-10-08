Каракас, 8 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. 8 октября в Каракасе (Венесуэла) на «Олимпийском стадионе» сборная Бразилии в матче 11-го тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала уверенную победу над сборной Венесуэлы со счетом 3:1. Эта победа стала для подопечных Тите девятой подряд в рамках этого отборочного турнира. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболист сборной Бразилии по футболу Неймар

Первый мяч на 11-й минуте встречи забил 22-летний нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес — 1:0. На экваторе второй половины центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос восстановил равновесие в счете после передачи Рафаэля Диаса — 1:1. Через 14 минут Габриэль Барбоза впервые вывел гостей вперед, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:2. В компенсированное время Антони установил окончательный счет — 1:2.

Составы команд:

Венесуэла: Гратероль, Феррареси, Мейяс (Чансельор,46'), Гонсалес, Эрнандес, Пеньяранда (Белло, 59'), Ринкон (Морено, 74'), Сотельдо, Мачис (Кордова, 74'), Мартинес (Кастильо, 65'), Рамирес.

Бразилия: Беккер, Данило (Эмерсон, 77'), Силва, Маркиньос, Арана (Сандро, 90'), Фабиньо, Жерсон, Пакета (Жуниор, 63'),Рибейро (Диас, 46'), Жезус (Антони, 77'), Барбоза.

На данный момент сборная Бразилии с девятью победами и 27-ю очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы. Сборная Венесуэлы с четырьмя очками осталась на последней позиции.