Тамбов, 8 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время рабочей поездки в Мичуринск встретился с активной молодежью и предложил провести в этом городе региональный форум волонтеров, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Врио главы Тамбовской области Максим Егоров

Встреча прошла в большом актовом зале Мичуринского государственного аграрного университета. В ней приняли участие студенты, представители молодежного парламента и мичуринского волонтерского корпуса. Максим Егоров обсудил с ребятами перспективы дальнейшего развития волонтерства в Тамбовской области, рассказал о годах своей учебе в университете и первых впечатлениях от региона.

В ходе своего выступления руководитель региона сообщил, что в людях ему нравится честность и порядочность, а главным секретом успеха является любовь к своему делу. Его главной задачей является повышение качества жизни жителей региона, и активная молодежь станет важной составляющей предстоящей работы.

«Я хочу привлекать вас к принятию решений. Хочу, чтобы вы помогали нам в работе. Все мы вместе сделаем так, чтобы из Тамбовской области не хотелось уезжать», — подчеркнул Максим Егоров.

Особую ставку он делает на работу с волонтерами, причем не только со студентами и школьниками, но и c представителями старшего возраста, «серебряными волонтерами». А чтобы познакомиться поближе, поделиться своими мыслями и идеями, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров предложил в ноябре на базе Мичуринского государственного аграрного университета провести региональный форум волонтеров, в котором примут участие представители всех муниципалитетов Тамбовщины.