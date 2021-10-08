Лондон, , 17:35 — REGNUM В Британии может начаться острая нехватка туалетной бумаги из-за вредительских действий России в ситуации с ростом цен на газ, сообщает 8 октября британское издание Daily Mail.

Туалетный ершик steinchen

По утверждению Daily Mail, производители туалетной бумаги сокращают объёмы производства, так как цены на газ и электричество продолжают расти.

Daily Mail считает, что такая ситуация связана с действиями России, которая якобы не использует свои возможности увеличить поставки газа из-за желания ускорить сертификацию и запуск «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит туалетной бумаги произошёл в Британии в 2020 году, когда жители этой страны на фоне сообщений о пандемии коронавируса бросились скупать это гигиеническое средство.

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