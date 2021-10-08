Таллин, 8 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года базовая часть пенсии («народной пенсии») Эстонии будут увеличена на 20 евро. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на решение кабинета министров.

Santeri Viinamäki Евро

Базовый размер пенсии на данный момент составляет 235 евро. Эта сумма одинакова для всех пенсионеров, а общий размер пенсии зависит от рабочего стажа и других факторов, например, дохода пенсионера, и высчитывается для каждого человека отдельно.

После увеличения базовой части с 2023 года размер пенсии для лица со стажем работы в 44 года составит около 611 евро (сейчас 552,38 евро). Согласно прогнозу Министерства социальных дел, повышение базовой пенсии затронет в 2023 году около 321 000 человек и снизит относительный уровень бедности среди пенсионеров примерно на 1,6%.

В Эстонии трехступенчатая пенсионная система. Первая ступень — базовая, гарантированная государством, «народная пенсия». Вторая ступень обеспечивается средствами накоплений как будущего пенсионера, так и его работодателя. Третья ступень — средства будущей пенсии, собираемые только самим работником.

В 2020 году парламент Эстонии утвердил решение о возвращении жителям страны средств, накопленных во второй пенсионной ступени, если такое желание будет. В сентябре 2021 года начались первые выплаты накопленных средств второй ступени таким желающим.