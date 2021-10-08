Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден восстановит границы трех американских природных заповедников, известных как национальные памятники, которые были сокращены экс-президентом Дональдом Трампом для развития коммерческой деятельности, сообщил 8 октября Белый дом.

Bureau of Land Management Гранд-Каньон

Будут восстановлены более 1,3 млн гектаров в южной части штата Юта, а также почти 8 тыс. кв. км морского национального памятника Северо-восточные каньоны и морские горы в Атлантическом океане у побережья Новой Англии.

Новость стала ударом для рыболовов Восточного побережья и губернатора-республиканца штата Юта, который выразил разочарование.

Напомним, что Трамп хотел разрешить разведение скота, бурение, добычу полезных ископаемых и коммерческое рыболовство в районах, которые были обозначены как памятники двумя его предшественниками-демократами, бывшими президентами Бараком Обамой и Биллом Клинтоном.