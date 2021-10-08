Волгоград, 8 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» перешёл под контроль миллиардера Дмитрия Пумпянского — председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» (ПАО «ТМК»).

(сс) Alexxx1979 Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»

Информация о новом собственнике появилась в ЕГРЮЛ — с 6 октября 2021 года заводом владеет АО «Группа РСЛ», которое в свою очередь через учредителя связано с московским ПАО «ТМК».

Людмилу Пылину. «АО «Группа РСЛ» завершило сделку по приобретению акций АО «Корпорация Красный Октябрь» и будет осуществлять непосредственное управление предприятием. Основные направления деятельности «Группы РСЛ» — металлургия, управление активами, промышленный редевелопмент. Один из успешных проектов компании — развитие индустриальных парков в разных регионах России. Также в состав АО «Группа РСЛ» входит ломозаготовительный дивизион («Русглаввтормет»), ООО «Редевелопмент промышленных территорий». Кроме того, компания активно инвестирует в развитие сельского хозяйства и строительство агротехнопарков. Менеджмент компании имеет обширный опыт антикризисного управления в промышленном секторе», — цитируют «Новости Волгограда» начальника отдела по связям с общественностью АО «Корпорация «Красный Октябрь»

По данным издания, конечным бенефициаром волгоградского завода теперь является Дмитрий Пумпянский — мажоритарный акционер «ТМК» и обладатель состояния в 1,8 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, «Красный Октябрь» находится в состоянии конкурсного производства, его бывший владелец Дмитрий Герасименко скрывается от правосудия.