Тамбов, 8 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе рабочей поездки в Мичуринск оценил ход реконструкции набережной, ознакомился с планами по реставрации Боголюбского кафедрального собора и железнодорожной станции Мичуринск-Воронежский сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Максим Егоров прогулялся по обновленным пешеходным дорожкам набережной, которую обустраивают уже третий год подряд. Проект становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, деньги на обустройство были получены по нацпроекту «Жилье и городская среда». Отдельные виды работ проводили на средства, выделенные по линии наукограда. Сейчас ведется обустройство стадиона и площади для проведения культурно-массовых мероприятий по программе «Народная инициатива».

Глава города Максим Харников рассказал руководителю региона Максиму Егорову о проводимых работах. На реконструкцию спортивно-развлекательной зоны набережной выделено 37,5 млн рублей. Запланированный объем работ завершат в следующем году.

К руководителям подходили прохожие, высказывали мнения по реконструкции набережной, просили обратить внимание на спуски к ней.

«Набережная в Мичуринске получилась отличным местом отдыха. Правильно, что проект развивается. Следует учесть все пожелания жителей, чтобы это пространство стало удобным каждому, — сказал Максим Егоров.

Он также посетил Боголюбский кафедральный собор, построенный в 1873 году и вмещающий одновременно 5 тысяч человек, который остается крупнейшим храмом Тамбовской епархии. В годы советской власти здание использовалось под склады, было разграблено вандалами. Его восстановительные работы ведутся с 1990 года.

Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген представил Максиму Егорову план реставрации собора. Здание является памятником федерального значения, стоимость работ оценивается в 450 млн рублей.

Еще один важный объект, нуждающийся в реконструкции, — здание железнодорожной станции Мичуринск-Воронежский. Небольшая станция является значимым транспортным узлом юго-восточного направления. Однако на ней не созданы комфортные условия для пассажиров.

Руководитель региона осмотрел станцию, изучил проект реконструкции, предусматривающий перестройку здания цеха вагонного депо под вокзал. Кроме того, с учетом всех нормативных требований, здесь собираются возвести новый пешеходный мост, а также обустроить 4 путь для разъединения и объединения поездов «Ласточка». Еще одна важная деталь — обустройство остановки общественного транспорта и парковки. Речь также идет о перемещении ближе к новому вокзалу экспозиции ретровагонов и музея со станции Кочетовка. После модернизации инфраструктуры одного из наиболее важных железнодорожных объектов Тамбовской области на станции Мичуринск-Воронежский будут созданы современные железнодорожные «туристические ворота» региона, которые войдут в состав туристического кластера «Мичуринский».

Максим Егоров одобрил проект реконструкции. «Нужно продумать все детали для удобства пассажиров», — подчеркнул он.

Подводя итоги поездки, руководитель региона дал высокую оценку работе городской власти Мичуринска. Он отметил аутентичность наукограда, которую удалось сохранить, а также высоко оценил большой потенциал, который нужно развивать.