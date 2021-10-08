Асунсьон, 8 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. 8 октября в Парагвае на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» сборная Парагвая в матче одиннадцатого тура финального раунда отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграла вничью со сборной Аргентины под руководством Лионеля Скалони. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Желтые карточки получили Матиас Вильясанти (21') и Хуниор Алонсо (65').На матче работала бригада арбитров во главе с Андерсоном Даронко.

Статистика матча (Парагвай/Аргентина)

Удары 10/14

Удары в створ 3/8

Владение 30%/70%

Угловые 3/6

Нарушения 20/9

Составы команд:

Парагвай: Сильва, Рохас, Альдерете, Алонсо, Гомес, Арсамендия (Санчес, 74'), Алмирон, Ромеро (Эскобар, 89'), Морель (Кардосо, 63'), Вильясанти (Бальбуэна, 89'), Санабрия (Гонсалес, 74').

Аргентина: Мартинес, Акунья (Тальяфико, 57'), Ромеро, Отаменди, Лусеро, Паредес, Де Пауль (Гомес, 67'), Ди Мария (Родригес, 67'), Ло Чельсо (Гонсалес, 76'), Месси, Корреа (Альварес, 76').

Сборная Аргентины, набрав девятнадцать очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице группы. Сборная Парагвая с двенадцатью очками осталась на шестой строчке.