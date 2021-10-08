Киев, , 17:48 — REGNUM Главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня, 8 октября, власти пытались обвинить в госизмене, действуя неправомерно, написал депутат Рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин в своём телеграм-канале.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

Прокуроры пытались предъявить главе политсовета партии новые обвинения в госизмене и содействии терроризму. Кузьмин отметил, что мошенники из государственного бюро расследования (ГБР) Украины «повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны».

Одновременно с этим «другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму», отмечает депутат.

Кузьмин «Дело в том, что предъявлением очередных абсурдных подозрений и попыткой арестовать оппозиционного политика власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от «пандорского» скандала с [украинским президентом Владимиром] Зеленским , перекрывая один громкий скандал другим ещё более громким скандалом».

Он сообщил, что адвокаты главы ОПЗЖ не дали прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Медведчуку только вручили повестку о вызове его 11 октября в ГПУ. Депутат добавил, что, по его прогнозу, прокуроры потребуют ареста Медведчука или «внесения безумного залога в миллиарды гривен».

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