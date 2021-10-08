Москва, 8 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на показательных процессах над теми, кто занимается пытками заключенных, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Instagram.com/zhirinovskiy Владимир Жириновский

«Главная проблема в том, что негде взять кадры для работы в системе исполнения наказаний. Кто пойдет на работу во ФСИН? Обычный спокойный человек вряд ли. Идут чаще люди озлобленные, которые хотят отомстить за что-то. И это выливается в пытки, издевательства. Чтобы это искоренить — нужны показательные процессы над теми, кто устраивает пытки и насилие в колониях», — рассуждает Жириновский.

Кроме того, еще одной составляющей проблемы является безразличие.

«Но можно и шире взглянуть на проблему. Страшнейший бич, поразивший русский народ, — это безразличие. Это главная наша беда со времён татаро-монгольского ига», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, было обнародовано несколько видео из ОТБ — 1 УФСИН по Саратовской области, на которых запечатлены сцены пыток заключенных. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.