Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области возле больниц и COVID-госпиталей на асфальте появились объявления о покупке редких лекарств, использующихся для лечения при тяжёлой форме коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Незаконной скупкой препаратов «Актемра», «Артлегиа» и «Илсира» занимаются местные перекупщики, которые впоследствии планируют перепродать их в несколько раз дороже.

В ведомстве считают, что такие объявления нацелены на врачей, работающих в «красных зонах» и имеющих доступ к медикаментам, необходимыхм для противодействия цитокиновому шторму, который без адекватного лечения приводит к летальному исходу.

Нижегородский минздрав предупреждает медицинских работников о том, что незаконная продажа лекарственных препаратов грозит им уголовной ответственностью.

ИА REGNUM напоминает, что цитокиновый шторм — это воспалительная реакция в организме, при которой повышается выработка и активность T-клеток и макрофагов, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. В результате происходит тяжёлое повреждение органов и смерть пациента.