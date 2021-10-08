Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Предприятия бывшего президента США Дональда Трампа пытались скрыть от иностранных правительств миллионы долларов, которые проходили через Trump International Hotel в центре Вашингтона, заявил 8 октября комитет Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

Mixonline.hu Trump Tower

Комитет Палаты представителей по надзору и реформе заявил, что счета гостинице вызывают «тревожные» вопросы в отношении отеля Trump International, который находится в историческом здании, арендуемом Trump Organization у федерального правительства.

Напомним, что ранее американская газета The New York Times заявила, что Трамп около десяти лет не платил подоходный налог в США, а связанные с ним компании уклонялись от налогов в других странах мира.