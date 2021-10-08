Ташкент, 8 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Себестоимость меди в Узбекистане составляет $3,8 — 4,2 тыс. за тонну, при этом средняя себестоимость меди в мире составляет $3,2 — 3,5 тыс. за тонну.

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Об этом журналистам сообщил 8 октября начальник управления осуществления стратегии индустриального развития министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Муродулла Анарбаев.

Он сообщил, что за последние пять лет объем производства меди в Узбекистане увеличился почти в полтора раза и в 2020 году достиг 148 тысяч тонн.

Кроме того, отметил Анарбаев, работа по производству продукции с высокой добавленной стоимостью недостаточна — около 60% меди экспортируется в виде сырья.

Основным рынком внешнего сбыта узбекской меди на сегодня является Турция, куда поставляется от 60% до 70% товара. Затем идут Китай, страны СНГ, Восточной Европы. Кроме этого, налаживается экспорт медной продукции в Катар, Австралию, Индонезию, Польшу, готовятся к поставкам в ОАЭ, идет изучение рынков Северной Америки.