Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) начинается контрольная проверка по итогам учебного года, сообщает 8 октября пресс-служба флота.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

Проверка будет проведена главкомом ВМФ России Николаем Евменовым.

«Главнокомандующий Военно-морским флотом России Адмирал Николай Евменов прибыл сегодня, 8 октября, на Тихоокеанский флот с целью контрольной проверки итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности Тихоокеанского флота в наступающем учебном году», — сообщает пресс-служба ТОФ.

Рабочая поездка главкома ВМФ России продлится до 10 октября, после Камчатки Николай Евменов планирует посетить Владивосток.

«План рабочей поездки главкома ВМФ предусматривает проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих Тихоокеанского флота. Планируется, также, что адмирал Николай Евменов проверит развитие инфраструктуры комплексного базирования сил Тихоокеанского флота, а также уделит внимание процессу подготовки командиров корабле», — уточняет пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота отправились в Японское море для проведения ракетных стрельб.