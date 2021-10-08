Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Нижегородская епархия отказалась от идеи строительства часовни в сквере на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Местные жители и активисты, которые боролись против застройки теперь ждут «светское благоустройство территории». Об этом ИА REGNUM сообщила председатель Общественного совета нижегородцев «За жизненное пространство» Мария Попова.

Нижний Новгород

«Видя сопротивление жителей, РПЦ отказалась от строительства часовни. Мы обсуждали светское благоустройство озелененной территории общего пользования по федеральной программе ФКГС, запланированное на 2022 год. В сквере будут проложены дорожки, установлены лавочки, урны, проведено освещение, восстановлены входная группа и ограда. Память места подчеркнёт малая архитектурная форма — мемориальная стела. Над формулировкой надписи поработают специалисты», — написала Попова на своей странице в социальной сети.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижнем Новгороде с 2017 года шли споры между представителям РПЦ и местными активистами. Епархия предлагала построить часовню в сквере, неподалеку от ЖК «Маяк», активисты выступали против застройки сквера.