Москва, 8 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Против русской общины Латвии спецслужбы ведут подрывную работу, включая самые грязные методы воздействия. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Golbez Карта Латвии

«Полиция безопасности ведет активную работу по разрушению русских общественных организаций. Знаю об инфильтрации в их руководство агентов влияния, шантаже руководителей. Тех, кто не идет на сделку — преследуют, депортируют из Латвии», — заявил политолог.

«Пример этому — депортация в прошлом году Владимира Норвинда — российского гражданина, руководившего организацией военных пенсионеров», — напомнил эксперт.