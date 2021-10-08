Москва, 8 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Агент 63-летнего швейцарского специалиста Люсьена Фавра Реза Фазели сообщил, что московский «Локомотив» не связывался с ним на предмет возможного назначения его клиента на пост главного тренера основной команды.

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Люсьен Фавр в период с 2018 по 2020 год возглавлял дортмундскую «Боруссию». Швейцарский специалист был уволен с поста главного тренера «шмелей» после поражение от «Штутгарта» со счетом 1:5.

5 октября московский «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент серба Деян Йоксимович заявил, что Николич покинул пост главного тренера не по собственному желанию.