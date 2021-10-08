Ташкент, 8 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Сурхандарьинской области Узбекистана планируется реализовать десять мегапроектов, которые придадут мощный импульс развитию областной экономики.

Пакко Узбекистан

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, для этого планируется освоить в рамках этих проектов инвестиции на $5,1 млрд и создать 22 тысячи новых рабочих мест.

«В целом в течение ближайших пяти лет в отраслях промышленности намечено осуществить более пяти тысяч инвестиционных проектов на сумму $6,6 млрд», — говорится в сообщении.