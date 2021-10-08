Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Количество безработных в Санкт-Петербурге, по сравнению с пиком осени 2000 года, снизилось более чем в четыре раза — со 109 тысяч до 25 тысяч человек. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

В январе 2021 года на учете в службе занятости состояло свыше 90 тыс. безработных. Количество вакансий по сравнению с октябрем прошлого года выросло почти вдвое. Сейчас в банке вакансий порядка 50 тыс. предложений о работе.

«По данным Службы занятости, самая высокая нехватка кадров сейчас наблюдается в строительстве и недвижимости, а также в производственной отрасли. Большой спрос на персонал и в организациях сферы гостеприимства», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, в Петербурге на сегодня один из самых низких уровней безработицы по стране.

«Этого удалось добиться за счёт открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать своё дело. Кроме того, мы создали условия для временной занятости наших жителей», — заметил глава Северной столицы.

Уровень зарегистрированной безработицы в Петербурге составляет сегодня 2,1% от численности трудоспособного населения города. «У нас самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России. Ниже чем в Москве», — отметил губернатор.