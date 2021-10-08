Курск, 8 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Курске 8 октября посетили предприятие «Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин запускает новый ускоритель

АО «Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова начало свою историю в 1959 году, когда был основан курский завод «Прибор». Предприятие входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и выпускает авиационную технику военного и гражданского назначения: приборы и аппаратуру для автоматического регулирования и управления для самолётов и вертолётов, а также электроприводы для нефтяной, газовой, химической промышленности и ТЭК. Кроме того, предприятие производит продукцию народного потребления: электрошашлычницы, сушилки для овощей и фруктов, инкубаторы, вафельницы, соковыжималки.

Продукция «Авиаавтоматики» поставляется известным российским авиа‑ и вертолётостроительным предприятиям — «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Камов», МВЗ имени М. Л. Миля, а также компаниям в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Индии и Китае.