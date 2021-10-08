Оренбург, 8 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области окажут помощь детям местных жителей, погибших от отравления алкоголем. Вопрос об этом на заседании оперштаба поручил проработать губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба облправительства.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбуржья Денис Паслер

Известно о двух семьях, в которых осиротели дети. В Ясненском городском округе родителей лишились пятеро детей, а в Адамовском скончался мужчина, у которого на иждивении была несовершеннолетняя дочь. Также есть семьи, из которых взрослые госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«К решению вопроса должен подключиться весь социальный блок», — сказал Паслер. И призвал граждан подумать о своих детях и других близких и не употреблять напитки неизвестного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, от отравления суррогатом погибли 18 человек. Всего пострадавшими оказались 36 граждан.