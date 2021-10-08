Москва, , 17:42 — REGNUM Из Латвии бегут местные жители-латыши, и относительное число русских растёт. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Рига. Латвия Vivid_Cafe

«По последней переписи 2011 года лиц, которые дома говорят на русском языке — 42%. За прошедший период была колоссальная волна бегства жителей за рубеж. Вначале уезжало больше русских, но сейчас наоборот — латыши», — заявил политолог.

«Так что русских осталось в республике около 40%. В крупных городах, вроде Риги, их более половины, на селе немного», — заявил политолог.

Напомним, что в странах Прибалтики активно преследуются русские правозащитники, выступающие против сокращения образования на русском языке, политики искажения истории и русофобии.