Вашингтон, 8 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Марсоход Perseverance американского аэрокосмического агентства NASА временно прекратил свою деятельность на поверхности Красной планеты, сообщает 8 октября Лаборатория реактивного движения NASА.

NASA Марс

Уточняется, что это вызвано потерей связи с аппаратом, так как на данный момент Земля и Марс находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца.

Лаборатория ожидает, что связь марсохода с Землей восстановится в середине октября.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance успешно выполнил задание по взятию двух проб планетарного грунта, просверлив перед этим камни марсианской поверхности.

Собранные им на Марсе образцы будут доставлены на Землю в ходе будущих совместных экспедиций NASА и Европейского космического агентства.

Стоит отметить, что 5 октября в Китае сообщили об аналогичном перерыве в работе китайского марсохода «Чжужун» и зонда «Тяньвэнь-1».