Новосибирск, 8 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В одном из филиалов новосибирской областной туберкулезной больницы открыли паллиативное отделение для больных туберкулезом на 15 коек. Пациенты получают здесь не только медицинскую помощь, но и необходимый уход, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Nevit Dilmen Туберкулёз на флюорографии

Отделение открыли в туберкулезной больнице №1. Здесь сделали капитальный ремонт с перепланировкой, купили оборудование. Отделение оснащено приспособлениями для перекладывания и транспортировки лежачих пациентов, вертикализаторами, противопролежневыми матрасами, кислородными концентраторами. Также есть аппарат ИВЛ и рентген-аппарат.

По словам главного врача областной туберкулезной больницы Анны Пятибратовой, Новосибирская область — регион эндемичный по туберкулезу, неблагополучный.

«Отделение паллиативной помощи нам было жизненно необходимо. Наши пациенты представляют эпидемиологическую опасность для других больных и для населения в целом. Поэтому они не могут находиться в обычном паллиативном отделении, они должны находиться в противотуберкулезных учреждениях», — уточнила она.

Она подчеркнула, что это отделение — первое подобное за Уралом. Новосибирские врачи перенимали опыт у коллег из Казани.

Отмечается, что, возможно, в будущем количество круглосуточных коек увеличат. В планах — организация патронажной амбулаторной службы.