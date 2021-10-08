Казань, 8 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября, в Казани (республика Татарстан) на стадионе «Казань Арена» сборная России по футболу в матче седьмого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Бекетова Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

На данный момент сборная России с четырьмя победами и тринадцатью очками идет на второй строчке в турнирной таблице группы. Сборная Словакии с девятью очками занимает третье место.

Ранее сообщалось, что за сборную России из-за повреждений не смогут сыграть Александр Головин и Илья Самошников.

11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со сборной Словении.