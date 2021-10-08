Москва, 8 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 октября составило 1 трлн 588,9 млрд рублей или 67,1% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидируют по исполнению расходов за первые три квартала текущего года национальные проекты «Демография» — 84,7% от годового плана, «Здравоохранение» — 78%, «Безопасные качественные дороги» — 69,1%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Наука и университеты» составляет 67,2%, «Жильё и городская среда» — 67,1%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 65,2%, «Производительность труда» — 64,8%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 63,5%, «Культура» — 61,2%, «Международная кооперация и экспорт» — 59,6%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 63,1%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Цифровая экономика» — 28,4%, «Экология» — 39,1%, «Образование» — 39,7%.