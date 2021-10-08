Волгоград, 8 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Совет по развитию физической культуры и спорта создают при губернаторе Волгоградской области Андрее Бочарове, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе администрации региона.

Volgograd.ru Андрей Бочаров

Решение о создании нового совета принято по итогам встречи с параолимпийцами и их наставниками. Глава региона принял предложение возглавить орган, вопросы формирования которого проработает профильный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, победителей Параолимпиады, их тренеров и наставников чествовали 8 октября в зале Воинской и Трудовой славы Волгоградской области.