Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге превышает эпидемиологический порог. Об этом 8 октября сообщил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Уровень заболеваемости на 39-й неделе текущего года выше эпидпорога на 21,5%.

«Заболеваемость взрослых превышает на 57%. Заболеваемость детей от 0 до 2 лет — ниже 28,2%, детей 3−6 лет — 19,8%, детей 7−14 —12,1%», — сообщила Катаева.

Показатель заболеваемости составляет 46,30%, а коэффициент распространения 0,95.

«Что касается возрастной структуры, то мы отмечаем повышение в возрасте от 50 до 64 лет и 65 лет и старше», — подытожила Катаева.