Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. На этой неделе (4−10 октября) крупные мировые бренды Pepsi и Levi сообщили инвесторам, что компенсируют инфляцию повышением цен, но это предвещает, что для компаний, производящих потребительские товары, наступают трудные времена. Об этом 8 октября сообщает Reuters.

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Стоимость грузоперевозок и цены на сырье в этом году резко выросли во всех отраслях из-за глобальных сбоев в цепочке поставок, что уменьшает прибыли компаний, стремящихся оправиться от последствий пандемии COVID-19.

Чтобы смягчить удар, Pepsi и Levi, одни из первых американских компаний, производящих потребительские товары, которые отчитались о квартальной прибыли, повысили цены на джинсы, закуски и газировку.

Аналитики считают, что некоторые отрасли, вероятно, будут испытывать давление до середины 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.