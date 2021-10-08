Курск, 8 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Заместитель главврача Курской областной больницы Максим Хруслов обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с жалобой на проблемы со связью в регионе, сообщает ИА REGNUM 8 октября.

Government.ru Михаил Мишустин

«Люди жалуются, что из-за проблем со связью не могут вызвать скорую помощь», — рассказал Хруслов.

Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития РФ и администрации области подготовить решение проблемы.

«Немедленно дам соответствующее поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву, все необходимые действия должны быть сделаны, чтобы обеспечить связью. Это просто вопрос строительства вышек», — заявил председатель правительства.