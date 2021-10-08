Белгород, 8 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Посещение общественных мест по QR-коду для вакцинированных от COVID-19 предлагается ввести в Белгородской области. Об этом 8 октября на брифинге заявила главный санитарный врач региона Елена Оглезнева.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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Белгородский Роспотребнадзор предлагает ограничить проведение торжеств и корпоративов с количеством присутствующих не более 50 человек, а также нахождение детей до 14 лет в местах общепита и торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Кроме того, посещение общественных мест планируется разрешать только гражданам с QR-кодом о вакцинации от COVID-19.

Предложение направлены губернатору Вячеславу Гладкову.