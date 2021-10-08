Кострома, 8 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. С 15 октября 2021 года посетить некоторые общественные места в Костромской области для граждан старше 18 лет станет возможным только по сертификатам вакцинации от COVID-19 и QR-кодам, подтверждающим наличие прививок или перенесенную болезнь. Об этом сообщает администрация региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

Речь идёт о театрах, цирке, филармонии, концертных площадках, кинотеатрах, фитнес-залах, танцевальных студиях, бассейнах, общепите, в том числе ресторанах в гостиницах и фуд-кортах. Предъявлять документы при походе в музеи необходимо будет только в случае участия в массовом мероприятии. Исключением из правила также являются ведомственные, промышленные и студенческие столовые.

Отмечается, что QR-код с «Госуслуг» можно сохранить на телефон или распечатать. Его данные будут сверять с паспортами посетителей. Ограничения на посещение таких мест будет действовать в срок до 1 декабря 2021 года.