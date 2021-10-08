Москва, 8 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Telegram-каналах страны на уходящей неделе было множество курьезных и занимательных историй: футбол в пожарной экипировке, улица-призрак в Иркутске и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Центральный федеральный округ

Житель многоэтажного дома в Москве решил украсить подъезд своими охотничьими трофеями. На стены он развесил целый зоологический музей: головы, рога и черепа оленей, козлов, горных баранов. «Новости Москвы» передает, что соседи недовольны, но снять «украшения» боятся.

На улицах столицы заметили другую экзотическую новинку. «Страновед» пишет, что на стенах домов, остановках, столбах и в вагонах метро появились стикеры с фразами, подслушанными на улицах. Например, такие: «Она мне уже больше, чем девушка, она мой браток», «Почти год у меня был плохой день», «Я только два дня работаю, меня еще не все ненавидят». Инициаторы акции планируют ее продолжить и считают новым «трендом в оформлении московских общественных пространств».

В Белгородской области открылся необычный Музей боевой славы. «Белгородчина» сообщает, что в нем показано более трехсот предметов времен войны, которые собрал поисковый отряд на территории муниципалитета. В музее даже реконструировали землянку, где даже есть работающий патефон.

Северо-Западный федеральный округ

Во дворе дома на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге появился небольшой памятник под названием «Потерянная книга». Место выбрано неслучайно. Недалеко отсюда в 1863 году Николай Некрасов потерял рукопись Николая Чернышевского «Что делать?», пишет «В центре Петербурга».

В Ленинградской области удалось предотвратить странное преступление: мигранты воровали памятники и могильные ограды с кладбища, чтобы сдать на металлолом. Один из них задержан. «Ночной губернатор» считает ситуацию «дичайшей дичью».

В Сыктывкаре решили продолжить удачный опыт полного возрождения исторических зданий, в которых заменяют все коммуникации, но сохраняют исторический колорит. «Усы Печорина» передают, что примеры такой полной реконструкции «от основания» уже есть. Сейчас готовятся восстановить корпус пединститута.

Приволжский федеральный округ

Небывалая по дерзости кража случилась в элитном отделе Следственного комитета в Татарстане, где расследуют особо важные дела. Воры прокрались в кабинет замначальника и вытащили из сейфа 15 миллионов рублей, а также документы по одному делу. «Именно эти бумаги, вероятно, и были целью грабителей, а деньги прихватили до кучи. Любопытно, что здание находится в самом центре города, и тут даже не было никакой охраны», — удивляется «ВТатарстанеПоймут».

Жители и гости Самары на днях наблюдали любопытное природное явление. Облака, которые выглядели как ватное одеяло, на закате окрасились в ярко-алый цвет, который заполнил половину неба. «Злой самаритянин» пишет, что получилась настоящая красота.

Знаменитый пермский памятник — надпись «Счастье не за горами» — больше не будет радовать граждан как минимум до конца 2022 года. Его пришлось убрать на время ремонта причала. «Счастье» будет храниться на складе, передает «Большая П».

Южный федеральный округ

«Новости Волгограда» рассказали про экзотический футбольный матч, который разыграли волгоградские пожарные. Они провели его в полной экипировке. На каждом был баллон со сжатым воздухом, дыхательная маска, а весь комплект боевой одежды весил 15 килограммов. С помощью футбола потренировали профессиональные навыки спасателей.

«Сталингумрак» узнал, что в Волгограде отстранены от работы более 160 кондукторов общественного транспорта. Причиной стало их нежелание ставить вакцину от коронавируса. Многие трамваи пока будут ездить без кондукторов.

В крымской Алупке интересно подошли к организации субботника. Всем, кто собрал в местном парке мешок мусора, выдавали шашлык. «Октагон.Крым» уточняет, что помощь граждан в уборке территорий стала особенно необходимой после недавних летних потопов.

Северо-Кавказский федеральный округ

Мошенничество с романтической покладкой случилось в Северной Осетии. Жительница хотела сохранить мужа в семье и подумала, что ей поможет интернет-гадалка. Дама заплатила за приворот 36 тысяч рублей, узнал «Кавказ Пост». Но магия оказалась бесполезной, знахарка требовала все больше денег. В итоге женщина, пусть и с запозданием, поняла свою ошибку и обратилась в полицию.

Уральский федеральный округ

В Челябинске из едущего грузовика на дорогу стали высыпаться коробки с сигаретами. Водителю сигналили проезжающие автомобилисты, но он ничего не замечал. «Город, который смог» пишет, что коробки с папиросами быстро растащили прохожие, в том числе пенсионеры и дети.

Сибирский федеральный округ

Администрация Новосибирска устала от безрезультатных попыток найти и обезвредить источники неприятных запахов в городе и решила обратиться за помощью к специалистам Института органической химии СО РАН. «Зона 54» сообщает, что ученые будут искать источники зловония методом хромато-масс-спектрометрии. Горожане надеются, что город с их помощью станет благоухать.

Дальневосточный федеральный округ

В Иркутске исчезла целая улица. После застройки и сноса частных домов пропал небольшой проезд Огарева в форме буквы «П». Официально он еще существует, а на деле его нет. «Иркутский блог» предполагает, что проезд может пополнить число иркутских улиц-призраков.

В магаданском селе Тахтоямск поставили своеобразный печальный рекорд нерасторопности: фельдшерский пункт не могут подключить к теплоснабжению уже четыре года. «А вы недовольны, что летом горячую воду отключают на пару недель», — иронизирует «Смотровая вышка». Фельдшерский пункт открылся еще в 2016 году и проблему с теплоснабжением собирались решить «в кратчайшие сроки», но до сих не решили.

В Петропавловске конкурс граффити привел к неожиданным последствиям. Обзору рисунка-победителя мешал киоск. Его решили перенести и выяснилось, что киоск вообще установлен незаконно. «Если бы не граффити победителя, киоск там стоял бы и дальше. Возникает вопрос, а сколько еще такие строений, которые не имеют разрешения и которые давно нужно снести, находится в городе? Думаю, что немало», — удивляется «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу 15 октября.