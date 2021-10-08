Зугдиди, Грузия, , 17:01 — REGNUM В городе Зугдиди, находящемся в Западной Грузии, полиция взяла под охрану здание окружной избирательной комиссии, 8 октября сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

Ситуация вокруг окружной избирательной комиссии обострилась после того, как представители оппозиционного «Единого национального движения» обвинили членов комиссии к подготовке фальсификаций в предстоящем в ближайшее время втором туре выборов в местные органы власти. Опозиционеры утверждают, что видели, как члены комиссии заранее вскрыли запечатанные избирательные бюллетени.

«Народ в Зугдиди победил на выборах, несмотря ни на что. Сколько бы ни было украдено и приписано, зугдидцы всё равно победили. И властям придётся ответить за это беззаконие», — заявила Елена Хоштария, председатель оппозиционной партии «Дроа».

В окружной избирательной комиссии отвергли обвинения Хоштария и назвали их абсурдными. Председатель комиссии заявила, что все действия, осуществлённые комиссией, были законными.

В свою очередь, в ЦИК Грузии заявили, что председатель окружной комиссии находится под постоянным давлением, и что в её адрес даже поступают угрозы.

«Попытки дискридитировать избирательную администрацию продолжаются. Мы призываем стороны не вмешиваться в деятельность избирательных комиссий», — заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

Напомним, что 2 октября в Грузии прошли выборы в местные органы власти. В ряде избирательных округов объявлен второй тур выборов.