Грузинская полиция вынуждена охранять избирательную комиссию от оппозиции
Зугдиди, Грузия, 8 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В городе Зугдиди, находящемся в Западной Грузии, полиция взяла под охрану здание окружной избирательной комиссии, 8 октября сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».
Ситуация вокруг окружной избирательной комиссии обострилась после того, как представители оппозиционного «Единого национального движения» обвинили членов комиссии к подготовке фальсификаций в предстоящем в ближайшее время втором туре выборов в местные органы власти. Опозиционеры утверждают, что видели, как члены комиссии заранее вскрыли запечатанные избирательные бюллетени.
«Народ в Зугдиди победил на выборах, несмотря ни на что. Сколько бы ни было украдено и приписано, зугдидцы всё равно победили. И властям придётся ответить за это беззаконие», — заявила Елена Хоштария, председатель оппозиционной партии «Дроа».
В окружной избирательной комиссии отвергли обвинения Хоштария и назвали их абсурдными. Председатель комиссии заявила, что все действия, осуществлённые комиссией, были законными.
В свою очередь, в ЦИК Грузии заявили, что председатель окружной комиссии находится под постоянным давлением, и что в её адрес даже поступают угрозы.
«Попытки дискридитировать избирательную администрацию продолжаются. Мы призываем стороны не вмешиваться в деятельность избирательных комиссий», — заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
Напомним, что 2 октября в Грузии прошли выборы в местные органы власти. В ряде избирательных округов объявлен второй тур выборов.