Варшава, 8 октября 2021, 17:04 — REGNUM Представитель дипмиссии Белоруссии вызван 8 октября в польский МИД, сообщает Польское агентство печати.
Уточняется, что в министерство вызван временный поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский. С ним будут проведены консультации по миграционной ситуации на польско-белорусской границе.
Напомним, 8 октября пограничники Польши обвинили белорусский патруль в том, что он открыл огонь холостыми патронами в направлении польских военных на границе. В Минске опровергли эти обвинения.
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