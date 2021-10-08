Варшава, , 17:04 — REGNUM Представитель дипмиссии Белоруссии вызван 8 октября в польский МИД, сообщает Польское агентство печати.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Уточняется, что в министерство вызван временный поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский. С ним будут проведены консультации по миграционной ситуации на польско-белорусской границе.

Напомним, 8 октября пограничники Польши обвинили белорусский патруль в том, что он открыл огонь холостыми патронами в направлении польских военных на границе. В Минске опровергли эти обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске опровергли обвинения Польши в стрельбе на границе