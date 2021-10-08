Варшава, 8 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Представитель дипмиссии Белоруссии вызван 8 октября в польский МИД, сообщает Польское агентство печати.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Уточняется, что в министерство вызван временный поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский. С ним будут проведены консультации по миграционной ситуации на польско-белорусской границе.

Напомним, 8 октября пограничники Польши обвинили белорусский патруль в том, что он открыл огонь холостыми патронами в направлении польских военных на границе. В Минске опровергли эти обвинения.