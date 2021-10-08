Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова поздравил с присуждением Нобелевской премии мира посол США в РФ Джон Салливан. Об этом в своем Twitter написал представитель американского посольства Джейсон Ребхолдз.

Джон Салливан

«Поздравления моему другу Дмитрию Муратову из «Новой газеты» с присуждением Нобелевской премии мира за то, что он говорит правду властям в России. Свобода прессы крайне важна везде — и здесь она важна как никогда. Отличная работа, Дмитрий», — написал Ребхолдз от лица Салливана.

Напомним, что в администрации президента РФ также поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратовас присуждением Нобелевской премией мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Норвежский Нобелевский комитет обнародовал имена лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Ими стали филиппинская журналистка Мария Ресса и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Престижная премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предварительным условием демократии и прочного мира».

На церемонии объявления лауреатов ведущая сказала, что Дмитрий Муратов десятилетиями защищал свободу слова в России в невероятно сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей «Новой газеты». С 1995 года он был главредом, всего 24 года.