Балашиха, Московская область, 8 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 8 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 123 человека. Следом за Балашихой идет Подольск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 105 человек. На третьем месте расположились Мытищи, где COVID-19 диагностировали у 104 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1490 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 8 октября в восьми городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.