Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Еще один павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге возобновил приём пациентов с COVID-19, которые не могут лечиться амбулаторно. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Вслед за павильоном №5 начал работу павильон №7, там развернуто 400 коек.

Gov.spb.ru Временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо»

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На них будут поступать пациенты с легким или средним течением заболевания, которые по той или иной причине не могут продолжить лечение дома — студенты, жители петербургских общежитий и коммунальных квартир, а также пациенты из других стационаров, которым необходимо долечивание.

«Седьмой павильон оснащён всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов, полностью обеспечен лекарственными препаратами, врачи снабжены средствами индивидуальной защиты. В седьмом павильоне оказывать помощь пациентам будут более 40 врачей, 60 медсестёр, более 30 сотрудников из числа младшего медицинского персонала», — рассказали в комздраве.

Напомним, что седьмой павильон временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» был открыт 25 апреля 2020 года, затем дважды закрывался на консервацию, за все периоды его работы было пролечено 5753 пациента.