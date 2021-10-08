Москва, 8 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Развитие онлайн-торговли в будущем может обернуться дефицитом социального общения и «одичанием». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

«Позитив в развитии онлайн-торговли есть, но и негатив тоже присутствует, — сказал Чеглов. — Самое безобидное отрицательное последствие — потребитель потеряет в возможностях выбора. Снижение потребности в офлайн-магазинах определит сокращение их доступности. А если заглянуть в будущее, то мы столкнемся с проблемой дефицита социального общения, можно сказать, «одичания».

Как пояснил Чеглов, вырастет потребность в низкоквалифицированном и узкоспециализированном труде, эксплуатация труда.

«Для многих тысяч занятых в торговле не нужно будет получать профессиональную квалификацию, и они пополнят собой массу неквалифицированных специалистов. И потеряют в уровне и качестве жизни. Общество еще больше поляризуется, усилятся риски социальных конфликтов», — пояснил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России онлайн-торговля прошла точку невозврата и будет расти.